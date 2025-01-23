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Мазепин: Если в ближайшие семь лет в «Ф-1» появится россиянин, это буду я

Российский автогонщик Никита Мазепин ответил на вопрос, есть ли шансы на его возвращение в главный гоночный чемпионат планеты.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Недавно Никита Мазепин выступил в гонке «24 часа Дубая» на новом российском суперкаре Rossa LM GT, выиграв на нем квалификацию турнира.

«Смотрите, мне сейчас 25. Мне кажется, если в ближайшие семь лет в Формуле-1 появится россиянин, то это буду я. Потому что, если мне кто-то позвонит и скажет, что через четыре месяца я должен сесть за руль, здесь никакой проблемы не будет. И я точно до 32 как минимум буду находиться в идеальной спортивной форме. Сейчас я готов лучше, чем когда дебютировал в Формуле-1. А отсутствие релевантного опыта в прототипах — это очень быстро поправимо. Поэтому я надеюсь, что если вы увидите россиянина в ближайшее время, то это будет человек с моим именем и фамилией», — приводит слова Мазепина Forbes.ru.

В 2021 году Мазепин выступал в «Формуле-1» за команду «Хаас». Его лучшим результатом в чемпионате стало 14-е место.

Также Никита Мазепин заявил, что примет участие в ралли‑марафоне «Шелковый путь» в 2025 году. Ралли‑марафон «Шелковый путь» пройдет с 12 по 22 июля. Мазепин в 2022 году стал победителем «Шелкового пути» в зачете мотовездеходов.