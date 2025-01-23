Мазепин: Если в ближайшие семь лет в «Ф-1» появится россиянин, это буду я

«Смотрите, мне сейчас 25. Мне кажется, если в ближайшие семь лет в Формуле-1 появится россиянин, то это буду я. Потому что, если мне кто-то позвонит и скажет, что через четыре месяца я должен сесть за руль, здесь никакой проблемы не будет. И я точно до 32 как минимум буду находиться в идеальной спортивной форме. Сейчас я готов лучше, чем когда дебютировал в Формуле-1. А отсутствие релевантного опыта в прототипах — это очень быстро поправимо. Поэтому я надеюсь, что если вы увидите россиянина в ближайшее время, то это будет человек с моим именем и фамилией», — приводит слова Мазепина Forbes.ru.