Команды «Формулы-1» провели совместную презентацию новых болидов

В мероприятии приняли участие все 10 команд и 20 гонщиков — от худшей команды прошлого сезона, «Заубер», до новоиспеченного обладателя Кубка конструкторов, «Макларен». Каждая конюшня имела семь минут на то, чтобы представить публике свой новый болид.
Большинство ливрей команд «Формулы-1» не изменились или претерпели минимальные изменения. Сильнее всех расцветку изменили «Рейсинг Буллз» (прошлогодние «РБ»), которые перекрасили болид в белый цвет. В новой ливрее «Феррари» появились заметные белые элементы от нового титульного спонсора команды HP.
Первые предсезонные тесты новых болидов пройдут с 26 по 28 февраля в Бахрейне. Сезон стартует 16 марта с гран-при Австралии в Мельбурне, а завершится 8 декабря на гран-при Абу-Даби. Чемпионат будет состоять из 25 этапов.
Также стоит отметить, что сразу шесть гонщиков в предстоящем сезоне дебютируют в качестве постоянных боевых пилотов:
- Лиам Лоусон (Новая Зеландия, «Ред Булл»);
- Андреа Кими Антонелли (Италия, «Мерседес»);
- Джек Дуэн (Австралия, «Альпин»);
- Оливер Берман (Великобритания, «Хаас»);
- Исаак Хаджар (Франция, «Рейсинг Буллз»);
- Габриэль Бортолето (Бразилия, «Заубер»).