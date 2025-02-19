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Команды «Формулы-1» провели совместную презентацию новых болидов

В Лондоне состоялась первая в истории совместная презентация ливрей на сезон-2025 «Формулы-1», посвященная 75-летнему юбилею «королевских гонок».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В мероприятии приняли участие все 10 команд и 20 гонщиков — от худшей команды прошлого сезона, «Заубер», до новоиспеченного обладателя Кубка конструкторов, «Макларен». Каждая конюшня имела семь минут на то, чтобы представить публике свой новый болид.

Большинство ливрей команд «Формулы-1» не изменились или претерпели минимальные изменения. Сильнее всех расцветку изменили «Рейсинг Буллз» (прошлогодние «РБ»), которые перекрасили болид в белый цвет. В новой ливрее «Феррари» появились заметные белые элементы от нового титульного спонсора команды HP.

Первые предсезонные тесты новых болидов пройдут с 26 по 28 февраля в Бахрейне. Сезон стартует 16 марта с гран-при Австралии в Мельбурне, а завершится 8 декабря на гран-при Абу-Даби. Чемпионат будет состоять из 25 этапов.

Также стоит отметить, что сразу шесть гонщиков в предстоящем сезоне дебютируют в качестве постоянных боевых пилотов:

  • Лиам Лоусон (Новая Зеландия, «Ред Булл»);
  • Андреа Кими Антонелли (Италия, «Мерседес»);
  • Джек Дуэн (Австралия, «Альпин»);
  • Оливер Берман (Великобритания, «Хаас»);
  • Исаак Хаджар (Франция, «Рейсинг Буллз»);
  • Габриэль Бортолето (Бразилия, «Заубер»).