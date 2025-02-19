Команды «Формулы-1» провели совместную презентацию новых болидов

В мероприятии приняли участие все 10 команд и 20 гонщиков — от худшей команды прошлого сезона, «Заубер», до новоиспеченного обладателя Кубка конструкторов, «Макларен». Каждая конюшня имела семь минут на то, чтобы представить публике свой новый болид.