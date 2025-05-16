Любовный пьедестал: девушки пилотов «Формулы-1»

«Мне так повезло с Кармен, потому что мы встретились с ней естественным образом, и это было особенным моментом. Она даже не знала, кто я, не догадывалась, что я как-то связан с “Формулой-1”, ее все это абсолютно не беспокоило. Она очень простой человек, и у нас общие ценности.