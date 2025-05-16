Любовный пьедестал: девушки пилотов «Формулы-1»

Эти женщины отличаются элегантностью, уверенностью и умением поддерживать баланс между личной жизнью и публичным образом. Они сопровождают пилотов на гоночных уикендах, поддерживают их в трудные моменты и разделяют радость побед. Познакомимся с ними поближе.
Кармен Монтеро Мундт
Девушка пилота команды «Мерседес» Джорджа Рассела Кармен Монтеро Мундт дипломированный специалист в области управления бизнесом и финансами. Пара впервые была замечена на одном из этапов Гран-при в 2020 году.
Рассел рассказывал в одном из интервью, как они познакомились с Кармен.
«Мне так повезло с Кармен, потому что мы встретились с ней естественным образом, и это было особенным моментом. Она даже не знала, кто я, не догадывалась, что я как-то связан с “Формулой-1”, ее все это абсолютно не беспокоило. Она очень простой человек, и у нас общие ценности.
Она очень трудолюбива, хочет многого добиться и действительно понимает, что требуется в моем положении, чтобы достичь этого уровня. То, что она отправляется в это путешествие вместе со мной, очень много для меня значит.
Наличие человека, который поможет вам отключиться от всего этого одиночества вокруг, на самом деле очень круто повышает твою работоспособность", — приводит слова Джорджа The Sun.
Александра Сен-Мле
Девушка пилота команды «Феррари» Шарля Леклера Александра Сен-Мле инфлюенсер и блогер. Она также интересуется искусством и модой. Впервые пара была замечена летом 2023 года.
Лили Цнеймер
Девушка лидера текущего сезона «Ф-1» из команды «Макларен» Оскара Пиастри Лили Цнеймер выпускница инженерного факультета. С Пиастри они познакомились еще в школе. Пара не выставляет свои отношения на показ.
«Мы предпочитаем сохранять молчание между нами и вести обычную жизнь вдали от общественного внимания», — сказал Оскар в одном из интервью.
Флави Барла
Девушка пилота команды «Хаас» Эстебана Окона Флави Барла учится в медицинском учреждении и работает моделью. Впервые их заметили в месте в конце 2023 года. Пара часто появляется на публике. Вместе они выходили на красную дорожку Каннского кинофестиваля.
Кика Гомес
Девушка пилота команды «Альпин» Пьера Гасли Кика Гомес модель. Пара вместе с конца 2023 года. Гасли и Гомес долго не подтверждали своих отношений, хотя впервые их заметили вместе в 2022 году.
Эли Бабичкова
Девушка новичка команды «Мерседес» Кими Антонелли Эли Бабичкова тоже гонщица. Она стала чемпионкой Италии в классе ОК. Две ее сестры Петра и Тереза участвовали в женской гоночной серии W Series.
Келли Пике
Девушка четырехкратного чемпиона «Ф-1» Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» Келли Пике дипломированный специалист в области международных отношений и блогер. Пара начала встречаться в 2020 году. 2 мая 2025 года на свет появилась дочь Макса и Келли.
«Добро пожаловать в мир, милая Лили. Наши сердца полны как никогда — ты наш величайший дар. Мы так сильно тебя любим», — написали Ферстаппен и Пике в одной из соцсетей.
Келли Пике, дочь трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике. Ранее она встречалась с российским автогонщиком Даниилом Квятом. Пара была вместе с января 2017 года по декабрь 2019-го. У Квята и Пике есть совместная дочь Пенелопа.