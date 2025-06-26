Брэд Питт проехал на настоящем болиде «Формулы-1»

«У меня получилось разогнаться до 197 миль в час (317 км/ч). Очень хотелось достичь 200 (322 км/ч), немного обидно. Трех миль в час не хватило на прямой.



Я никогда не ощущал ничего, что давало бы более сильное чувство присутствия в моей жизни: ты очень сосредоточен, но при этом не напряжен до предела. Ты просто в этой невероятной колее. Я пытаюсь описать это чувство прижимной силы и каждый раз терплю неудачу. Можно сравнить с американскими горками, но это тоже неправильно, ведь ты чувствуешь точку опоры, ты управляешь.



Я как-то был на спортивном самолете, и это самое близкое по ощущениям. Но все равно это такое уникальное чувство, ты достигаешь абсолютного пика.



Я все еще это чувствую, правда. Нет слов, чтобы отблагодарить Зака Брауна и команду, также я провел день с Ландо (Норрисом, — прим. ред.).



Безусловно, такого ускорения я никогда не испытывал. Гораздо больше тормозов, больше скорости, больше мощности в поворотах. Очень хочу вернуться и превзойти свое время!» — признался Питт в подкасте Beyond the Grid.