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Брэд Питт проехал на настоящем болиде «Формулы-1»

Знаменитый голливудский актер поделился впечатлениями от заезда на болиде «Формулы-1».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Официальный сайт "Формулы-1"

Брэд Питт побывал в паддоке команды «Макларен» перед Гран-При в американском Остине и впервые в жизни проехал на настоящем болиде «Формулы-1» — MCL60 2023 года. Ранее он также побывал на базе «Макларена» в Уокинге, где участвовал в брифинге инженеров.

На съемках фильма «Формула-1», который вышел в мировой прокат, Питт пилотировал модифицированный болид «Формулы-2».

«У меня получилось разогнаться до 197 миль в час (317 км/ч). Очень хотелось достичь 200 (322 км/ч), немного обидно. Трех миль в час не хватило на прямой.

Я никогда не ощущал ничего, что давало бы более сильное чувство присутствия в моей жизни: ты очень сосредоточен, но при этом не напряжен до предела. Ты просто в этой невероятной колее. Я пытаюсь описать это чувство прижимной силы и каждый раз терплю неудачу. Можно сравнить с американскими горками, но это тоже неправильно, ведь ты чувствуешь точку опоры, ты управляешь.

Я как-то был на спортивном самолете, и это самое близкое по ощущениям. Но все равно это такое уникальное чувство, ты достигаешь абсолютного пика.

Я все еще это чувствую, правда. Нет слов, чтобы отблагодарить Зака Брауна и команду, также я провел день с Ландо (Норрисом, — прим. ред.).

Безусловно, такого ускорения я никогда не испытывал. Гораздо больше тормозов, больше скорости, больше мощности в поворотах. Очень хочу вернуться и превзойти свое время!» — признался Питт в подкасте Beyond the Grid.

Источник: "Макларен"