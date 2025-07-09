Хорнер уволен с поста главы «Ред Булл» после 20 лет работы

По данным СМИ, Макс Ферстаппен и его окружение давно выступали за ограничение полномочий Хорнера, а с недавних пор и за полное увольнение британца. Нидерландский чемпион мира не исключает возможности ухода из команды — по данным же портала The Race, Ферстаппен вел переговоры о переходе в «Мерседес» в 2026 году. Тем не менее, даже уход Хорнера не гарантирует, что Ферстаппен останется в «Ред Булл».