Хорнер уволен с поста главы «Ред Булл» после 20 лет работы

Новым главой команды стал Лоран Мекис, ранее занимавший аналогичный пост в «Рейсинг Буллз».
В настоящий момент «Ред Булл» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, имея в активе 172 очка. Лидером чемпионата является британская команда «Макларен», на счету которой 460 баллов.
В прошлом году одна из сотрудниц «Ред Булл» обвинила Кристиана в сексуальных домогательствах. Позже обвинения с него были сняты.
Кристиан Хорнер на протяжении 20 лет был частью «Ред Булл». Сезон 2005 года стал для него первым в роли руководителя команды. Под его руководством «Ред Булл» добыл семь Кубков конструкторов, а его пилоты восемь раз становились чемпионами мира: по четыре титула на счету Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена.
Начиная с 2005 года, «Ред Булл» принял участие в 405 Гран-при, 124 из которых завершились победой пилота австрийской команды. «Быки» добыли 287 подиумов, 107 поулов, стали обладателями 100 самых быстрых кругов гонки и заработали 8009 очков.
По данным СМИ, Макс Ферстаппен и его окружение давно выступали за ограничение полномочий Хорнера, а с недавних пор и за полное увольнение британца. Нидерландский чемпион мира не исключает возможности ухода из команды — по данным же портала The Race, Ферстаппен вел переговоры о переходе в «Мерседес» в 2026 году. Тем не менее, даже уход Хорнера не гарантирует, что Ферстаппен останется в «Ред Булл».