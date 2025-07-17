«Спасибо за кликбейт». Гонщик Сайнс ответил итальянским СМИ

«Я мог бы уничтожить “Феррари”, — привело итальянское издание цитату пилота “Уильямса”.
«Спасибо за кликбейт», — ответил спортсмен.
Ранее в подкасте High Performance Карлос высказался о тяжелом разрыве со Скудерией:
«Гонщик с большим эго в такой ситуации захотел бы просто уничтожить “Феррари” в тот год — возможно, за счет каких-то политических действий, или попробовал бы заразить команду изнутри. И да, мой внутренний демон — а внутри каждого из нас живут демон и ангел — нашептывал мне что-то вроде: “Ты же можешь столь многое сказать или сделать”. Но вот голос ангела звучал громче и говорил мне: “Нет, не стоит так поступать”, — сказал тогда испанец.
Сайнс-младший выступал за «Феррари» с 2021-го по 2024 года. Пилот узнал о том, что чемпионат 2024 года станет для него последним, и что в «Феррари» пригласили на его место Льюиса Хэмилтона еще до начала сезона.
Карлосу Сайнсу 30 лет. Ранее он выступал за «Торо Россо», «Рено» и «Макларен». Его отец — Карлос Сайнс-старший — двукратный чемпион мира по ралли.