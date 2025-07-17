«Спасибо за кликбейт». Гонщик Сайнс ответил итальянским СМИ

«Гонщик с большим эго в такой ситуации захотел бы просто уничтожить “Феррари” в тот год — возможно, за счет каких-то политических действий, или попробовал бы заразить команду изнутри. И да, мой внутренний демон — а внутри каждого из нас живут демон и ангел — нашептывал мне что-то вроде: “Ты же можешь столь многое сказать или сделать”. Но вот голос ангела звучал громче и говорил мне: “Нет, не стоит так поступать”, — сказал тогда испанец.