Российская компания подала в суд на «Формулу-1»

Контракт на гран-при России был рассчитан до конца 2025 года, однако в феврале 2022 года руководство «Формулы-1» расторгло контракт в одностороннем порядке. Планировалось, что в 2023 году гран-при России переедет на автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области.