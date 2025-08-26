Российская компания подала в суд на «Формулу-1»

По информации источника, российская компания заплатила за проведение гонки 50 млн фунтов (58 млн евро), однако после отмены этапа в 2022 году деньги не были возвращены. «Росгонки» требуют возврата этой суммы в полном объеме вместе с начисленными процентами, ссылаясь на нарушение условий контракта.
АНО «Росгонки» была зарегистрирована в декабре 2017 года. Компания занимается организацией эффективной круглогодичной работы автодрома в Сочи, который принимал российский этап «королевских гонок» с 2014 по 2021 год. «Росгонки» были официальным промоутером гран-при России.
Контракт на гран-при России был рассчитан до конца 2025 года, однако в феврале 2022 года руководство «Формулы-1» расторгло контракт в одностороннем порядке. Планировалось, что в 2023 году гран-при России переедет на автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области.