Российская компания подала в суд на «Формулу-1»

Автономная некоммерческая организация «Росгонки» обратилось с иском в Высокий суд Лондона из-за отмены российского этапа чемпионата. Об этом сообщает The Telegraph.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, российская компания заплатила за проведение гонки 50 млн фунтов (58 млн евро), однако после отмены этапа в 2022 году деньги не были возвращены. «Росгонки» требуют возврата этой суммы в полном объеме вместе с начисленными процентами, ссылаясь на нарушение условий контракта.

АНО «Росгонки» была зарегистрирована в декабре 2017 года. Компания занимается организацией эффективной круглогодичной работы автодрома в Сочи, который принимал российский этап «королевских гонок» с 2014 по 2021 год. «Росгонки» были официальным промоутером гран-при России.

Контракт на гран-при России был рассчитан до конца 2025 года, однако в феврале 2022 года руководство «Формулы-1» расторгло контракт в одностороннем порядке. Планировалось, что в 2023 году гран-при России переедет на автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области.