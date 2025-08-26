Новая команда «Ф-1» Cadillac назвала имена основных пилотов

Как сообщает пресс-служба «Формулы-1», основными пилотами команды Cadillac станут 35-летние Серхио Перес из Мексики и Валттери Боттас из Финляндии.
«Присоединение к Cadillac — невероятно захватывающая новая глава в моей карьере. С первых же переговоров я почувствовал, с какой страстью и решимостью они подходят к этому проекту. Для меня большая честь быть частью команды, которая может развиваться вместе с нами, чтобы со временем мы могли сражаться за лидерство.
Cadillac — легендарное имя в американском автоспорте, и помочь такой фантастической компании прийти в “Формулу 1” — огромная ответственность, с которой, я уверен, я справлюсь. Горжусь тем, что с самого начала являюсь частью такого амбициозного и значимого проекта», — приводит слова Переса пресс-служба Cadillac.
Серхио Перес покинул «Формулу-1» в 2024 году, его последней командой была Red Bull Racing. Мексиканец выступал за Red Bull с 2021 года. В 2023 году он занял второе место в личном зачете пилотов, уступив своему партнеру по команде Максу Ферстаппену.
Валттери Боттас также покинул «Ф-1» в 2024 году. Финн ушел из Sauber и стал резервным пилотом Mercedes. Боттас выступал за Mercedes с 2017-го по 2022 год. В составе команды он дважды завершил сезон на второй строчке в личном зачете и дважды занял третье место.