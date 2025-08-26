Новая команда «Ф-1» Cadillac назвала имена основных пилотов

«Присоединение к Cadillac — невероятно захватывающая новая глава в моей карьере. С первых же переговоров я почувствовал, с какой страстью и решимостью они подходят к этому проекту. Для меня большая честь быть частью команды, которая может развиваться вместе с нами, чтобы со временем мы могли сражаться за лидерство.



Cadillac — легендарное имя в американском автоспорте, и помочь такой фантастической компании прийти в “Формулу 1” — огромная ответственность, с которой, я уверен, я справлюсь. Горжусь тем, что с самого начала являюсь частью такого амбициозного и значимого проекта», — приводит слова Переса пресс-служба Cadillac.