Пилот «Формулы-1» едва не сбил маршалов во время гонки: видео

Опасный инцидент произошел на втором круге гонки. Пилот «Рейсинг Буллз» повредил переднее антикрыло в первом повороте и ушел на вынужденный пит-стоп. Вернувшись на трассу, Лоусон серьезно отставал от пелотона. В это время двое маршалов пытались убрать обломки машины, хотя желтые флаги, предупреждающие гонщиков об опасности и требующие снизить скорость, ещё не были подняты. Болид Лоусона появился в повороте именно в тот момент, когда маршалы перебегали трассу, создавая крайне опасную ситуацию.
«Боже, вы это видели?! Это вообще что такое? Ребята, я же мог их убить», — сказал Лоусон по радиосвязи.
После гонки 23-летний гонщик признался, что его удивило такое поведение маршалов.
«Я просто глазам своим не поверил. Я заехал на пит-стоп, вернулся на трассу на новом комплекте шин, и тут внезапно в первом же повороте увидел, как двое парней просто перебегают трассу. Одного из них я чуть не сбил. Это был очень опасный эпизод.
Очевидно, что в работе маршалов произошло какое-то недопонимание. Но я могу сказать, что раньше со мной такого не случалось — да я просто не видел ничего подобного. Это просто неприемлемо.
Разумеется, мы обратимся в ФИА за разъяснениями. Нам непонятно, как маршалам может быть вообще позволено вот так перебегать трассу. Понятия не имею, почему это вообще случилось. Но да, нам нужно объяснение. Такого точно не должно повториться», — сказал Лоусон.
Пилот «Рейсинг Буллз» не смог закончить гонку из‑за технических проблем и сошел на пятом круге. Победу одержал британский пилот «Макларен» Ландо Норрис, который вернул себе лидерство в чемпионате, на один балл опередив своего партнера по команде австралийца Оскара Пиастри.
Следующий этап чемпионата пройдет с 7 по 9 ноября в Бразилии. До завершения сезона «Формулы-1» остались всего четыре этапа.