Пилот «Формулы-1» едва не сбил маршалов во время гонки: видео

«Я просто глазам своим не поверил. Я заехал на пит-стоп, вернулся на трассу на новом комплекте шин, и тут внезапно в первом же повороте увидел, как двое парней просто перебегают трассу. Одного из них я чуть не сбил. Это был очень опасный эпизод.



Очевидно, что в работе маршалов произошло какое-то недопонимание. Но я могу сказать, что раньше со мной такого не случалось — да я просто не видел ничего подобного. Это просто неприемлемо.



Разумеется, мы обратимся в ФИА за разъяснениями. Нам непонятно, как маршалам может быть вообще позволено вот так перебегать трассу. Понятия не имею, почему это вообще случилось. Но да, нам нужно объяснение. Такого точно не должно повториться», — сказал Лоусон.