Чемпион мира «Формулы-1» объявил о завершении карьеры

В ноябре Дженсон Баттон проведет последнюю гонку.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Чемпион мира «Формулы-1» 2009 года британский пилот Дженсон Баттон объявил о завершении гоночной карьеры. По словам 45-летнего Баттона, гонка «8 часов Бахрейна», которая пройдет 8 ноября, будет заключительной в его профессиональной карьере.

«Это будет моя последняя гонка. Мне всегда нравился Бахрейн, я думаю, там веселая трасса, и я собираюсь получить от нее максимум удовольствия, потому что это конец моей профессиональной гоночной карьеры. Есть ощущение, что я многое упустил в своей личной жизни за последнюю пару лет. Поэтому я не готов профессионально заниматься этим спортом ещё один сезон», — цитирует Баттона ВВС.

Дженсон принял участие в 306 гонках «Формулы-1», одержав в них 15 побед. После ухода из «Формулы-1» в 2016 году он продолжал выступать в гонках на выносливость (WEC), включая соревнования «24 часа Ле-Мана». В WEC Баттон выступал в составе Cadillac Hertz Team JOTA.

Джейсон Баттон выступал в Формуле-1 с 2000-го по 2017 год. Он был пилотом в командах «Уильямс», «Бенеттон Рено», «БАР Хонда», «Макларен». В 2009 году британец стал чемпионом мира в составе команды «Браун».

Ранее, в июле 2025-го, гонщик уже сообщал о том, что ему нелегко дается плотный график гонок и он хочет больше времени проводить с семьей.