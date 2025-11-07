В «Ф-1» продлили контракт с пилотом, не набравшим ни одного очка

Аргентинский пилот Франко Колапинто продлил контракт с «Альпин», сообщает пресс‑служба команды «Формулы‑1».
Как отмечается, 22‑летний гонщик будет выступать за команду в следующем сезоне. Колапинто в сезоне‑2025 не набрал ни одного очка и занимает 20‑е место в зачете пилотов. В сентябре «Альпин» подписала новое соглашение с французом Пьером Гасли, действующее до 2028 года.
Таким образом, в командах «Формулы-1» остались три свободных места на 2026 год — для напарника Макса Ферстаппена в «Ред Булл» и две вакансии в «Рэйсинг Буллз».
Франко Колапинто во второй части чемпионата «Формулы-1» 2024 года выступал за «Уильямс», а в 2025-м он присоединился к «Альпин», заменив Джека Дуэна начиная с Гран-при Эмилии-Романьи. Всего в «Королевских гонках» на счету Колапинто 21 старт. Лучший результат аргентинского пилота — 8-е место на Гран-при Азербайджана 2024 года.
Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 7 по 9 ноября в Бразилии.