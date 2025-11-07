В «Ф-1» продлили контракт с пилотом, не набравшим ни одного очка

Как отмечается, 22‑летний гонщик будет выступать за команду в следующем сезоне. Колапинто в сезоне‑2025 не набрал ни одного очка и занимает 20‑е место в зачете пилотов. В сентябре «Альпин» подписала новое соглашение с французом Пьером Гасли, действующее до 2028 года.