День в истории: 24 февраля 1955 года родился четырехкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост

За аккуратный стиль и расчетливость его прозвали «Профессор». Прост установил рекорды по победам (51), подиумам (106) и очкам (798,5), многие из которых держались десятилетиями.
Карьеру начал в картинге в 14 лет, выиграл чемпионаты Франции и Европы в Формуле-3 (1979). Дебют в «королеве автоспорта» Формуле-1 состоялся в 1980 году в составе «Макларен», где Прост заработал очко в первой же гонке. Переход в «Рено» принес первые победы: в 1981-м — на Гран-при Франции, всего 3 успеха за сезон.
В «Макларен» (1984−1989) Прост выиграл первые два титула. В 1984-м уступил Ники Лауде 0,5 очка, что стало минимальным разрывом в истории. В 1986-м защитил титул, обыграв Нельсона Пике и Найджела Мэнселла хитрой стратегией на последнем Гран-при сезона.
Также карьера Проста ознаменовалась ярчайшим соперничеством с Айртоном Сенной: в 1988—1989-м они разделили 15 побед «Макларен».
В 1993-м году, выступая за «Уильямс», Прост доминировал с 7 победами и досрочно стал четырехкратным чемпионом, после чего завершил карьеру.
После завершения гоночой карьеры создал команду «Прост», которая выступала в Формуле-1 с 1997 по 2001 год.