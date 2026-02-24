День в истории: 24 февраля 1955 года родился четырехкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост

Карьеру начал в картинге в 14 лет, выиграл чемпионаты Франции и Европы в Формуле-3 (1979). Дебют в «королеве автоспорта» Формуле-1 состоялся в 1980 году в составе «Макларен», где Прост заработал очко в первой же гонке. Переход в «Рено» принес первые победы: в 1981-м — на Гран-при Франции, всего 3 успеха за сезон.