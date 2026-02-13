Ферстаппен жестко раскритиковал новые болиды: Это уже не Формула-1

Например, я люблю гнать вперед с максимальной скоростью. Но теперь так нельзя делать, нужно следить за расходом энергии. Появилось очень много нюансов. Это уже не Формула-1. Управлять новыми болидами не так уж весело. Формула-Е построена вокруг идеи эффективного использования энергии, так что с оглядкой на это легче соревноваться именно в Формуле-Е. Гонки Формулы-1 станут менее понятными. Я не хочу думать: «Так, здесь надо притормозить, чтобы ехать быстро на прямой». Теперь забота об энергии будет сильно влиять на выступление в целом", — цитирует Ферстаппена BBC.