Ферстаппен жестко раскритиковал новые болиды: Это уже не Формула-1

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от новых болидов. Он заявил, что теперь придется больше думать о сохранении энергии, поэтому выступления пилотов будут выглядеть совсем иначе.
"Я знаю, что команды прикладывают максимум усилий для подготовки к сезону. Мне неприятно говорить что-то негативное в адрес технической части. Но я хочу быть реалистом. Как гонщик я могу сказать, что это уже не совсем Формула-1. Ощущения теперь другие. Больше похоже на Формулу-Е на стероидах.
Например, я люблю гнать вперед с максимальной скоростью. Но теперь так нельзя делать, нужно следить за расходом энергии. Появилось очень много нюансов. Это уже не Формула-1. Управлять новыми болидами не так уж весело. Формула-Е построена вокруг идеи эффективного использования энергии, так что с оглядкой на это легче соревноваться именно в Формуле-Е. Гонки Формулы-1 станут менее понятными. Я не хочу думать: «Так, здесь надо притормозить, чтобы ехать быстро на прямой». Теперь забота об энергии будет сильно влиять на выступление в целом", — цитирует Ферстаппена BBC.
Отметим, что новые болиды — это необходимость, к которой привело введение нового технического регламента в сезоне-2026.