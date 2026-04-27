День в истории спорта: 27 апреля 1975 года женщина-пилот впервые набрала очки в гонке Формулы-1

27 апреля 1975 года итальянка Лелла Ломбарди вошла в историю автоспорта: на Гран-при Испании она финишировала шестой и стала первой женщиной, которой удалось набрать очки в чемпионате Формулы-1.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Этот результат до сих пор остается уникальным — никто из женщин-пилотов в Ф-1 больше не повторял ее достижение.

Гонка в Испании проходила на трассе в Монжуике и завершилась досрочно после страшной аварии Рольфа Штоммелена, из-за которой этап был остановлен раньше полной дистанции. Поскольку пилоты не преодолели необходимую часть гонки, очки были начислены в половинном размере, и Ломбарди получила 0,5 балла вместо полноценного очка. Именно поэтому ее исторический результат выглядит особенно необычно и часто упоминается с оговоркой о неполном зачете.

Ломбарди выступала в Формуле-1 в середине 1970-х и считалась одной из самых заметных гонщиц своего времени. Она принимала участие в 17 Гран-при и сумела пробиться на старт в большинстве из них, хотя борьба в мужском чемпионате была крайне жесткой. Сам факт ее присутствия в пелотоне уже был редкостью для той эпохи, а очковый финиш сделал имя Леллы символом прорыва женщин в автоспорт.

Сегодня Лелла Ломбарди остается единственной женщиной, которой удалось попасть в очковую зону Формулы-1. Ее результат в Барселоне стал не только спортивной вехой, но и важным знаком того, что границы в автоспорте могут быть сдвинуты не только скоростью, но и настойчивостью, характером и смелостью.