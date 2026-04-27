День в истории спорта: 27 апреля 1975 года женщина-пилот впервые набрала очки в гонке Формулы-1

Ломбарди выступала в Формуле-1 в середине 1970-х и считалась одной из самых заметных гонщиц своего времени. Она принимала участие в 17 Гран-при и сумела пробиться на старт в большинстве из них, хотя борьба в мужском чемпионате была крайне жесткой. Сам факт ее присутствия в пелотоне уже был редкостью для той эпохи, а очковый финиш сделал имя Леллы символом прорыва женщин в автоспорт.