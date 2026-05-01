День в истории спорта: 1 мая 1994 года погиб легендарный Айртон Сенна

Во время Гран-при Сан-Марино под Имолой бразилец врезался в бетонное ограждение трассы на скорости более 200 км/час.
Сезон-1994 начался для Сенны неудачно. Он завоевал поулы в первых двух квалификациях, но не смог финишировать в гонках. Стартовал он с поул-поизшн и в роковой гонке в Сан-Марино.
На седьмом круге в повороте Тамбурелло болид Williams FW16 потерял управление, и автомобиль, не успев затормозить, ударился в бетонную стену правым передним колесом. В результате сильного удара правое колесо и фрагмент подвески оторвались, один из элементов отлетел вверх и ударил Сенну по голове, пробив шлем и нанеся несовместимую с жизнью травму. Спасатели быстро извлекли пилота из машины, и его вертолетом доставили в больницу, где врачи констатировали обширную кровопотерю, повреждение черепа и мозга.
Официальная причина аварии, установленная в ходе расследования, была связана с механической неисправностью: сломалась рулевая колонка, из‑за чего пилот фактически потерял контроль над машиной. На момент гибели Сенне было 34 года.
Гран-при в Имоле стала одним из самых мрачных эпизодов в истории «королевских гонок». Накануне гонки во время квалификации погиб австрийский гонщик Роланд Ратценбергер, в серьезнейшую аварию попал и Рубенс Барикелло.
После гибели Сенны в технологиях болидов, допуске к соревнованиям и трассовой инфраструктуре были проведены серьезные изменения, существенно повысившие безопасность гонщиков.
Для миллионов поклонников по всему миру Айртон Сенна остался не только трехкратным чемпионом Формулы-1, но и человеком, который сумел вписать в спортивную историю образ предельного самоотвержения, стремления к совершенству и особого отношения к риску.
Его смерть 1 мая 1994 года стала не просто трагической датой, а напоминанием о том, насколько хрупка грань между победой и катастрофой — и о том, как сильно личность одного гонщика может вдохновлять даже спустя десятилетия после его последнего круга.