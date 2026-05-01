День в истории спорта: 1 мая 1994 года погиб легендарный Айртон Сенна

На седьмом круге в повороте Тамбурелло болид Williams FW16 потерял управление, и автомобиль, не успев затормозить, ударился в бетонную стену правым передним колесом. В результате сильного удара правое колесо и фрагмент подвески оторвались, один из элементов отлетел вверх и ударил Сенну по голове, пробив шлем и нанеся несовместимую с жизнью травму. Спасатели быстро извлекли пилота из машины, и его вертолетом доставили в больницу, где врачи констатировали обширную кровопотерю, повреждение черепа и мозга.