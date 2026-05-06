Старейший экс-пилот «Формулы-1» умер в возрасте 100 лет

Бывший пилот «Формулы-1» бразилец Эрмано да Силва Рамос скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщает Autosport в соцсетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Причина смерти Эрмано да Силвы Рамоса не уточняется.

Рамос был старейшим из остававшихся в живых бывших пилотов «королевских гонок». Бразильский спортсмен дебютировал в «Формуле-1» в 1955 году на Гран-при Нидерландов, заняв восьмое место. Пилот выступал за команду Equipe Gordini. Всего Рамос принял участие в семи этапах Гран-при в течение двух сезонов. Его лучшим результатом стало пятое место на Гран-при Монако в 1956 году.

Также Рамос был последним живым участником известной гонки «24 часа Ле-Мана» 1955 года. Тогда француз Пьер Левег вылетел с трассы на большой скорости, а обломки его автомобиля попали в болельщиков и загорелись. В катастрофе погибли 83 человека, включая самого Левега.

Кроме гонки «24 часа Ле-Мана» Эрмано да Силва Рамос выступал в «Тысяче миль» (Mille Miglia).