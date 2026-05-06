Старейший экс-пилот «Формулы-1» умер в возрасте 100 лет

Рамос был старейшим из остававшихся в живых бывших пилотов «королевских гонок». Бразильский спортсмен дебютировал в «Формуле-1» в 1955 году на Гран-при Нидерландов, заняв восьмое место. Пилот выступал за команду Equipe Gordini. Всего Рамос принял участие в семи этапах Гран-при в течение двух сезонов. Его лучшим результатом стало пятое место на Гран-при Монако в 1956 году.