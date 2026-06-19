День в истории: 19 июня 2005 года прошла одна из самых скандальных гонок в истории Формулы-1

В итоге зрители увидели фактически одиночный заезд, который завершился победой Михаэля Шумахера. Однако результат на фоне скандала отошел на второй план: трибуны были разочарованы, а Формула-1 получила один из самых болезненных уроков в своей истории. Последствия сказались и на отношениях с американской публикой, и на обсуждении вопросов безопасности, которые после Индианаполиса стали еще острее.