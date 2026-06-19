Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День в истории: 19 июня 2005 года прошла одна из самых скандальных гонок в истории Формулы-1

19 июня 2005 года на трассе в Индианаполисе состоялся Гран-при США, который до сих пор вспоминают как один из самых громких провалов в истории Формулы-1.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

На старт вышли только шесть машин из 20: все команды, использовавшие шины Michelin, после прогревочного круга ушли в боксы, не решившись рисковать безопасностью своих пилотов. В результате гонка превратилась не в спортивное зрелище, а в демонстрацию кризиса, ударившего и по чемпионату, и по репутации серии.

Проблемы начались еще в пятницу, когда Ральф Шумахер попал в тяжелую аварию из-за разрушения задней левой шины. Позже стало ясно, что резина Michelin не выдерживает нагрузок в одном из поворотов Индианаполиса, а предложенные варианты решения не были приняты. Команды просили изменить конфигурацию трассы или допустить установку шикан, но соглашения добиться не удалось.

В итоге зрители увидели фактически одиночный заезд, который завершился победой Михаэля Шумахера. Однако результат на фоне скандала отошел на второй план: трибуны были разочарованы, а Формула-1 получила один из самых болезненных уроков в своей истории. Последствия сказались и на отношениях с американской публикой, и на обсуждении вопросов безопасности, которые после Индианаполиса стали еще острее.