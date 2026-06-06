Руководитель «Феррари» попал в больницу и пропустит квалификацию Гран-при Монако

«Фред Вассер сегодня не будет присутствовать на трассе. После медицинских проверок Фред останется под наблюдением в местном медицинском учреждении. Дальнейшая медицинская информация предоставляться не будет. Мы желаем Фреду скорейшего восстановления и надеемся вскоре снова увидеть его на трассе», — говорится в заявлении команды.