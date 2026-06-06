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Руководитель «Феррари» попал в больницу и пропустит квалификацию Гран-при Монако

Фредерик Вассер останется под наблюдением врачей и не будет присутствовать на трассе в субботу.

Источник: Reuters

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер не будет присутствовать на трассе в Монако в субботу, сообщает RacingNews365.

По информации издания, решение связано с медицинскими причинами. Вассер находился на автодроме в четверг и пятницу, когда «Феррари» удачно провела тренировочный день и возглавила обе сессии.

После первого дня работы на трассе руководитель команды прошел медицинские проверки. В «Феррари» сообщили, что он останется под наблюдением в местном медицинском учреждении.

«Фред Вассер сегодня не будет присутствовать на трассе. После медицинских проверок Фред останется под наблюдением в местном медицинском учреждении. Дальнейшая медицинская информация предоставляться не будет. Мы желаем Фреду скорейшего восстановления и надеемся вскоре снова увидеть его на трассе», — говорится в заявлении команды.

В RacingNews365 отмечают, что «Феррари» не раскрыла детали состояния Вассера. Команда ограничилась заявлением о медицинском наблюдении и пожеланием скорейшего восстановления.

Гран-при Монако проходит на городской трассе в Монте-Карло. Гонка запланирована на 7 июня.