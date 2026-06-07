Чемпион мира Ферстаппен сошел с Гран-при Монако сразу после старта

Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен сошел с дистанции Гран-при Монако «Формулы-1» из-за неисправности болида. Гонка проходит на городской трассе в Монте-Карло.
Ферстаппен начинал заезд со второй стартовой позиции. Сразу после начала воскресной гонки его машина резко потеряла скорость и остановилась, в результате чего пилот переместился на последнюю позицию. После этого нидерландец направился в боксы и досрочно прекратил участие в соревновании.
«Ну да, просто отлично, все полностью уничтожено. Какого фига, чувак?» — заявил Ферстаппен по радиосвязи сразу после остановки.
Ферстаппену 28 лет, он является четырехкратным чемпионом «Формулы-1».