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Чемпион мира Ферстаппен сошел с Гран-при Монако сразу после старта

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сошел с дистанции Гран-при Монако из-за неисправности болида.

Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен сошел с дистанции Гран-при Монако «Формулы-1» из-за неисправности болида. Гонка проходит на городской трассе в Монте-Карло.

Ферстаппен начинал заезд со второй стартовой позиции. Сразу после начала воскресной гонки его машина резко потеряла скорость и остановилась, в результате чего пилот переместился на последнюю позицию. После этого нидерландец направился в боксы и досрочно прекратил участие в соревновании.

«Ну да, просто отлично, все полностью уничтожено. Какого фига, чувак?» — заявил Ферстаппен по радиосвязи сразу после остановки.

Ферстаппену 28 лет, он является четырехкратным чемпионом «Формулы-1».

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