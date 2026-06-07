Леклер отказался брать вину за аварию в Монако

Пилот «Феррари» Шарль Леклер объяснил аварию на Гран-при Монако проблемами с тормозами, сообщает Sky Sports.
Монегаск врезался в барьеры после рестарта, когда шел на третьем месте. По словам гонщика, разрушение асфальта на трассе не помогло ситуации, но главной причиной он назвал поведение тормозной системы.
«Причина? Тормоза. То, что асфальт разрушается, не помогает, но данные говорят сами за себя», — сказал Леклер.
Гонщик подчеркнул, что обычно не ищет оправданий после собственных ошибок, но в этот раз не считает себя виновным в аварии.
«Я всегда предельно честен перед камерой, но я не собираюсь брать на себя какую-либо ответственность сегодня», — заявил пилот «Феррари».
Леклер объяснил, что при касании педали передние тормоза сработали сильнее ожидаемого, тогда как задняя ось почти не дала замедления. По его словам, нестабильность проявлялась уже не первую гонку и особенно мешала на холодных шинах.
Пилот «Феррари» признал, что со стороны эпизод выглядел неудачно, но назвал ситуацию близкой к опасной. Он добавил, что команда знает, в каком направлении нужно двигаться: со следующего этапа он планирует перейти к настройкам, которые использует Льюис Хэмилтон.
Гран-при Монако был остановлен красными флагами после аварии Леклера и повреждения покрытия трассы. Победителем гонки стал Кими Антонелли из «Мерседеса».