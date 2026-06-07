Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леклер отказался брать вину за аварию в Монако

Пилот «Феррари» заявил, что причиной схода стали проблемы с тормозами, а не его ошибка.

Источник: Reuters

Пилот «Феррари» Шарль Леклер объяснил аварию на Гран-при Монако проблемами с тормозами, сообщает Sky Sports.

Монегаск врезался в барьеры после рестарта, когда шел на третьем месте. По словам гонщика, разрушение асфальта на трассе не помогло ситуации, но главной причиной он назвал поведение тормозной системы.

«Причина? Тормоза. То, что асфальт разрушается, не помогает, но данные говорят сами за себя», — сказал Леклер.

Гонщик подчеркнул, что обычно не ищет оправданий после собственных ошибок, но в этот раз не считает себя виновным в аварии.

«Я всегда предельно честен перед камерой, но я не собираюсь брать на себя какую-либо ответственность сегодня», — заявил пилот «Феррари».

Леклер объяснил, что при касании педали передние тормоза сработали сильнее ожидаемого, тогда как задняя ось почти не дала замедления. По его словам, нестабильность проявлялась уже не первую гонку и особенно мешала на холодных шинах.

Пилот «Феррари» признал, что со стороны эпизод выглядел неудачно, но назвал ситуацию близкой к опасной. Он добавил, что команда знает, в каком направлении нужно двигаться: со следующего этапа он планирует перейти к настройкам, которые использует Льюис Хэмилтон.

Гран-при Монако был остановлен красными флагами после аварии Леклера и повреждения покрытия трассы. Победителем гонки стал Кими Антонелли из «Мерседеса».

Узнать больше по теме
Биография Льюиса Хэмилтона: карьера и личная жизнь гонщика
Мир автоспорта и конкретно Формулы-1 знает имена множества героев, ставших легендами ещё во время карьеры. Славу гонщика номер 1 могут оспаривать несколько таких легенд, но самые весомые права на это звание сегодня имеет Льюис Хэмилтон. Биография спортсмена — это настоящий пример правильного тайм-менеджмента и инстинкта спортивного убийцы.
Читать дальше