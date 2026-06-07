Команда Cadillac потеряла первое очко в Формуле-1 после штрафа Серхио Переса на Гран-при Монако, сообщает Reuters.
Мексиканский пилот финишировал десятым и должен был принести дебютанту чемпионата первое очко в истории команды. Однако после гонки стюарды наказали Переса, и он был опущен на 15-е место.
По данным Reuters, причиной штрафа стало неправильное расположение машины на рестарте после красных флагов. Видеоповтор показал, что переднее правое колесо болида Переса находилось за пределами стартового бокса.
Кроме того, у пилота Cadillac было еще одно нарушение: на старте гонки он ошибочно занял пустую позицию на решетке. В итоге Перес получил стандартное наказание, которое лишило команду результата в очковой зоне.
После штрафа десятое место перешло к Фернандо Алонсо. Испанец принес Aston Martin первое очко в сезоне.
Cadillac дебютирует в Формуле-1 в сезоне-2026. Команда выступает под руководством Грэма Лоудона, а ее пилотами являются Серхио Перес и Валттери Боттас.