Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Cadillac потеряла первое очко в Формуле-1 после штрафа

Серхио Перес финишировал десятым на Гран-при Монако, но после гонки получил штраф и откатился на 15-е место.

Источник: Reuters

Команда Cadillac потеряла первое очко в Формуле-1 после штрафа Серхио Переса на Гран-при Монако, сообщает Reuters.

Мексиканский пилот финишировал десятым и должен был принести дебютанту чемпионата первое очко в истории команды. Однако после гонки стюарды наказали Переса, и он был опущен на 15-е место.

По данным Reuters, причиной штрафа стало неправильное расположение машины на рестарте после красных флагов. Видеоповтор показал, что переднее правое колесо болида Переса находилось за пределами стартового бокса.

Кроме того, у пилота Cadillac было еще одно нарушение: на старте гонки он ошибочно занял пустую позицию на решетке. В итоге Перес получил стандартное наказание, которое лишило команду результата в очковой зоне.

После штрафа десятое место перешло к Фернандо Алонсо. Испанец принес Aston Martin первое очко в сезоне.

Cadillac дебютирует в Формуле-1 в сезоне-2026. Команда выступает под руководством Грэма Лоудона, а ее пилотами являются Серхио Перес и Валттери Боттас.