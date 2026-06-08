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«Альпин» оспорит штраф Гасли после Гран-при Монако

Флавио Бриаторе заявил, что команда не согласна с решением судей, лишившим Пьера Гасли места на подиуме.

Источник: Reuters

Исполнительный консультант команды «Альпин» Флавио Бриаторе сообщил, что коллектив подал протест на штрафы, наложенные на Пьера Гасли по итогам Гран-при Монако. Об этом сообщает FormulaPassion.

Во время гонки французский пилот дважды получил пятисекундные штрафы за превышение скорости на пит-лейн. В одном случае превышение составило 0,1 км/ч, во втором — 0,4 км/ч. Из-за второго наказания Гасли лишился третьего места.

«Несмотря на то, что мы здорово проявили себя на рестарте гонки после остановки заезда красными флагами, в результате чего Пьер Гасли финишировал третьим, в итоге результат был аннулирован. И мы с этим вердиктом в корне не согласны», — заявил Бриаторе.

«Штрафы за превышение скорости на пит-лейн были применены к пилотам сразу по меньшей мере четырех команд, что является веским основанием для пересмотра данных решений. В связи с чем мы и подали протест в ФИА», — добавил представитель команды.

В «Альпин» рассчитывают добиться пересмотра решения и вернуть Гасли место на подиуме. Рассмотрением протеста займется Международная автомобильная федерация (ФИА).