«Альпин» оспорит штраф Гасли после Гран-при Монако

«Несмотря на то, что мы здорово проявили себя на рестарте гонки после остановки заезда красными флагами, в результате чего Пьер Гасли финишировал третьим, в итоге результат был аннулирован. И мы с этим вердиктом в корне не согласны», — заявил Бриаторе.