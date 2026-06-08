Хэмилтон оценил шансы на титул после Гран-при Монако

«Я все равно не могу поверить, что действительно участвую в борьбе за чемпионский титул — без поддержки команды это было бы просто невозможно. И еще я хочу поблагодарить Фреда Вассера. Прошлый год был трудным для нас обоих, но командой было принято несколько важных решений, и теперь мы начинаем пожинать плоды этих решений», — сказал Хэмилтон.