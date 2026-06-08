Хэмилтон оценил шансы на титул после Гран-при Монако

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о борьбе за чемпионский титул после Гран-при Монако. Его слова приводит Autoracer.
После этапа в Монако Хэмилтон поднялся на второе место в личном зачете. Отставание британского гонщика от лидирующего Андреа Кими Антонелли составляет 66 очков.
«Я все равно не могу поверить, что действительно участвую в борьбе за чемпионский титул — без поддержки команды это было бы просто невозможно. И еще я хочу поблагодарить Фреда Вассера. Прошлый год был трудным для нас обоих, но командой было принято несколько важных решений, и теперь мы начинаем пожинать плоды этих решений», — сказал Хэмилтон.
«Чемпионат все еще находится на ранней стадии, а догонять, как мне кажется, всегда психологически проще, чем удерживать лидерство. “Мерседес” сейчас очень быстр, но мы продолжим атаковать. И я не сомневаюсь, что рано или поздно мы догоним конкурентов», — добавил пилот.
Хэмилтон выступает за «Феррари» и продолжает борьбу за верхние позиции в общем зачете. Следующие этапы должны показать, сможет ли итальянская команда сократить отставание от лидеров сезона.