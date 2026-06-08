Хюлькенберг прокомментировал столкновение с Сайнсом в Монако

«В повороте я оказался на внутренней траектории, руль был на пределе. Я уже не мог повернуть сильнее и не мог исчезнуть, а Карлос, очевидно, уже шел по внешней. И все закончилось контактом. Вышло неудачно, но я правда не знаю, что сказать. Это гонки», — добавил пилот.