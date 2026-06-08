Хюлькенберг прокомментировал столкновение с Сайнсом в Монако

Пилот команды «Ауди» Нико Хюлькенберг высказался о столкновении с гонщиком «Уильямса» Карлосом Сайнсом, которое произошло после рестарта на Гран-при Монако. Слова немецкого пилота приводит Motorsport.
По словам Хюлькенберга, перед инцидентом ему пришлось сместиться внутрь трассы, чтобы избежать контакта с Эстебаном Оконом. После этого возможности изменить траекторию у него уже не было.
«Если вы устраиваете старт с места за семь кругов до финиша, то, конечно, на трассе будет жарко. Мне пришлось избежать контакта с Эстебаном Оконом — я был вынужден уйти на внутреннюю сторону, чтобы он не ударил меня сзади», — сказал Хюлькенберг.
«В повороте я оказался на внутренней траектории, руль был на пределе. Я уже не мог повернуть сильнее и не мог исчезнуть, а Карлос, очевидно, уже шел по внешней. И все закончилось контактом. Вышло неудачно, но я правда не знаю, что сказать. Это гонки», — добавил пилот.
Инцидент произошел после рестарта на заключительном отрезке гонки. Контакт между машинами Хюлькенберга и Сайнса стал одним из ключевых эпизодов финальных кругов этапа в Монако.