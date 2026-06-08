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Норрис призвал сделать болид «Макларена» универсальнее

Чемпион мира заявил, что команда должна разобраться в причинах резких перепадов формы по ходу сезона.

Источник: Reuters

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о нестабильных результатах команды на разных трассах и оценил свои шансы в борьбе за чемпионский титул после схода на Гран-при Монако. Его слова приводит Crash.net.

По словам британца, команда пока не понимает, почему болид способен бороться за победы на одних этапах и заметно уступает соперникам на других. Норрис отметил, что еще несколько недель назад в Майами претендовал на победу, тогда как в Монако отставание оказалось значительно больше ожидаемого.

«Безумие, что происходят подобные изменения: от почти выигранной борьбы с “Мерседесом” к такому большому отставанию. Это демонстрирует, что в определенных сценариях болид работает специфическим образом. Мы должны понять, как сделать машину более универсальной», — сказал Норрис.

Гонщик подчеркнул, что не теряет надежды на борьбу за титул и напомнил, что в прошлом сезоне Макс Ферстаппен сумел отыграть значительное отставание. При этом Норрис признал, что нынешние результаты команды вызывают вопросы.

Также пилот поделился ожиданиями от Гран-при Барселоны-Каталонии. Он рассчитывает, что команда сможет вернуть темп, который демонстрировала на успешных для себя этапах, и лучше понять причины различий в поведении машины на разных трассах.

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