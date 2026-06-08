Норрис призвал сделать болид «Макларена» универсальнее

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о нестабильных результатах команды на разных трассах и оценил свои шансы в борьбе за чемпионский титул после схода на Гран-при Монако. Его слова приводит Crash.net.
По словам британца, команда пока не понимает, почему болид способен бороться за победы на одних этапах и заметно уступает соперникам на других. Норрис отметил, что еще несколько недель назад в Майами претендовал на победу, тогда как в Монако отставание оказалось значительно больше ожидаемого.
«Безумие, что происходят подобные изменения: от почти выигранной борьбы с “Мерседесом” к такому большому отставанию. Это демонстрирует, что в определенных сценариях болид работает специфическим образом. Мы должны понять, как сделать машину более универсальной», — сказал Норрис.
Гонщик подчеркнул, что не теряет надежды на борьбу за титул и напомнил, что в прошлом сезоне Макс Ферстаппен сумел отыграть значительное отставание. При этом Норрис признал, что нынешние результаты команды вызывают вопросы.
Также пилот поделился ожиданиями от Гран-при Барселоны-Каталонии. Он рассчитывает, что команда сможет вернуть темп, который демонстрировала на успешных для себя этапах, и лучше понять причины различий в поведении машины на разных трассах.