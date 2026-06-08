Норрис призвал сделать болид «Макларена» универсальнее

По словам британца, команда пока не понимает, почему болид способен бороться за победы на одних этапах и заметно уступает соперникам на других. Норрис отметил, что еще несколько недель назад в Майами претендовал на победу, тогда как в Монако отставание оказалось значительно больше ожидаемого.