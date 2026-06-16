Леклер отреагировал на первую победу Хэмилтона в «Феррари»

«Ощущения в машине в эти выходные были лучше, но это не отразилось на результате. Однако я буду продолжать бороться, чтобы вскоре наступили лучшие дни. Рад за Льюиса и команду. В этот уикенд они все выполнили на отлично — первая победа в красной форме всегда остается в памяти. С нетерпением жду гонки в Австрии и, как всегда, благодарю вас за поддержку. Это очень много значит для меня, особенно в такие моменты», — написал Шарль в соцсетях.