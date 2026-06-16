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Леклер отреагировал на первую победу Хэмилтона в «Феррари»

Пилот «Ф-1» Шарль Леклер поздравил своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона с первой победой за рулем «Феррари».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Барселоны-Каталуньи «Формулы-1». Для семикратного чемпиона мира из Великобритании Хэмилтона эта победа стала первой после перехода в «Феррари» в 2025 году.

«Ощущения в машине в эти выходные были лучше, но это не отразилось на результате. Однако я буду продолжать бороться, чтобы вскоре наступили лучшие дни. Рад за Льюиса и команду. В этот уикенд они все выполнили на отлично — первая победа в красной форме всегда остается в памяти. С нетерпением жду гонки в Австрии и, как всегда, благодарю вас за поддержку. Это очень много значит для меня, особенно в такие моменты», — написал Шарль в соцсетях.

В Барселоне Леклер сошел с дистанции в концовке, досрочно завершив вторую гонку подряд.

В личном зачете пилотов Хэмилтон занимает второе место с 115 очками, лидером чемпионата остается Кими Антонелли из «Мерседеса» (156). Третье место занимает партнер Антонелли по команде Джордж Расселл (106).

Следующая гонка состоится на «Ред Булл Ринг» в австрийском Шпильберге 28 июня.


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