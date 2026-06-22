Хэмилтон объяснил, почему рекорды — не главный показатель успеха

«Никогда не задумывался о том, как можно определить успех. Его можно воспринимать по-разному. С точки зрения внешнего мира результаты — это то, что люди называют успехом, но для меня лично это просто прогресс. Если ты прогрессируешь, значит, ты добиваешься успеха. Я не оказываю на себя особого давления… Вот почему я всегда говорил, что очень благодарен за рекорды и тому подобное, но никогда об этом не задумываюсь.



Главное — то, как ты поднимаешься, как двигаешься дальше, как пытаешься развиваться, и просто смотришь вперед. Всегда смотришь вперед, никогда не оглядываешься назад», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.