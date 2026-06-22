Хэмилтон объяснил, почему рекорды — не главный показатель успеха

Гонщику «Феррари» Хэмилтону принадлежат рекорды по количеству побед на этапах Гран-При (106), завоеванных поулов (104) и подиумов (205). Хэмилтон также делит первое место с Михаэлем Шумахером по победам в «Формуле-1». Оба гонщика выиграли «Ф-1» семь раз.
«Никогда не задумывался о том, как можно определить успех. Его можно воспринимать по-разному. С точки зрения внешнего мира результаты — это то, что люди называют успехом, но для меня лично это просто прогресс. Если ты прогрессируешь, значит, ты добиваешься успеха. Я не оказываю на себя особого давления… Вот почему я всегда говорил, что очень благодарен за рекорды и тому подобное, но никогда об этом не задумываюсь.
Главное — то, как ты поднимаешься, как двигаешься дальше, как пытаешься развиваться, и просто смотришь вперед. Всегда смотришь вперед, никогда не оглядываешься назад», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.
В нынешнем сезоне «Ф-1» Хэмилтон занимает второе место в личном зачете пилотов с 115 очками, лидером чемпионата остается Кими Антонелли из «Мерседеса» (156). Третье место занимает партнер Антонелли по команде Джордж Расселл (106).