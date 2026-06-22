Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хэмилтон объяснил, почему рекорды — не главный показатель успеха

Семикратный чемпион мира в «Формуле-1» Льюис Хэмилтон рассказал, что не воспринимает успех через призму побед и рекордов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: JOEL CARRETT/EPA/TASS

Гонщику «Феррари» Хэмилтону принадлежат рекорды по количеству побед на этапах Гран-При (106), завоеванных поулов (104) и подиумов (205). Хэмилтон также делит первое место с Михаэлем Шумахером по победам в «Формуле-1». Оба гонщика выиграли «Ф-1» семь раз.

«Никогда не задумывался о том, как можно определить успех. Его можно воспринимать по-разному. С точки зрения внешнего мира результаты — это то, что люди называют успехом, но для меня лично это просто прогресс. Если ты прогрессируешь, значит, ты добиваешься успеха. Я не оказываю на себя особого давления… Вот почему я всегда говорил, что очень благодарен за рекорды и тому подобное, но никогда об этом не задумываюсь.

Главное — то, как ты поднимаешься, как двигаешься дальше, как пытаешься развиваться, и просто смотришь вперед. Всегда смотришь вперед, никогда не оглядываешься назад», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

В нынешнем сезоне «Ф-1» Хэмилтон занимает второе место в личном зачете пилотов с 115 очками, лидером чемпионата остается Кими Антонелли из «Мерседеса» (156). Третье место занимает партнер Антонелли по команде Джордж Расселл (106).

Узнать больше по теме
Биография Льюиса Хэмилтона: карьера и личная жизнь гонщика
Мир автоспорта и конкретно Формулы-1 знает имена множества героев, ставших легендами ещё во время карьеры. Славу гонщика номер 1 могут оспаривать несколько таких легенд, но самые весомые права на это звание сегодня имеет Льюис Хэмилтон. Биография спортсмена — это настоящий пример правильного тайм-менеджмента и инстинкта спортивного убийцы.
Читать дальше