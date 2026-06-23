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В «Хонде» объяснили проблемы с болидом «Астон Мартин»

Ранее сообщалось, что «Астон Мартин» испытывает серьёзные проблемы с коробкой передач.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Президент Honda Racing Corporation (HRC) Кодзи Ватанабэ объяснил, с чем связаны трудности с силовой установкой в сезоне-2026 Формулы-1.

«Важно признать, что текущая ситуация принципиально отличается от того времени, когда мы работали вместе с “Ред Булл”. Регламент довольно сложный, это новое партнёрство с “Астон Мартин”, топливо — Aramco — новый партнёр, а смазочные материалы — Valvoline, тоже новые. Так что всё для нас новое, и это непросто.

Восстановление после задержки, вызванной нашим предыдущим уходом, заняло время. Так что поздний старт разработки, а также время, необходимое для восстановления необходимых мощностей и возможностей, а также возвращения нужных талантов, были значительными факторами», — приводит слова Ватанабэ пресс-служба Формулы-1.