На Гран-при Австрии «Ф-1» объявлен режим тепловой опасности

Напомним, что впервые ФИА ввела обязательное ношение охлаждающих жилетов на этапе в Сингапуре в 2025 году. Сама система была разработана после Гран‑при Катара в 2023 году — тогда многим гонщикам потребовалась медицинская помощь по завершении заезда из‑за сильной жары.