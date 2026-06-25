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На Гран-при Австрии «Ф-1» объявлен режим тепловой опасности

Гоночный директор Международной автомобильной федерации (ФИА) Руи Маркес объявил о режиме тепловой опасности на восьмом этапе «Формулы-1» сезона‑2026 — Гран‑при Австрии из-за температуры выше 31.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Перед пилотами встанет выбор: использовать охлаждающий жилет либо, отказавшись от дополнительной системы охлаждения, разместить в болиде балласт.

«В соответствии со статьей B1.5.10 регламента ФИА Формулы-1 после получения прогноза от официальной метеорологической службы, согласно которому в какой-то момент во время гонки на этом этапе температура воздуха будет превышать 31,0°C, объявляется тепловая опасность», — говорится в решении Маркеса.

Напомним, что впервые ФИА ввела обязательное ношение охлаждающих жилетов на этапе в Сингапуре в 2025 году. Сама система была разработана после Гран‑при Катара в 2023 году — тогда многим гонщикам потребовалась медицинская помощь по завершении заезда из‑за сильной жары.

Гран-При Австрии пройдет 28 июня на «Ред Булл Ринг» в Шпильберге.

В личном зачете пилотов лидером чемпионата остается Кими Антонелли из команды «Мерседес» (156). Второе место занимает пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон (115). На третьей строчке располагается партнер Антонелли по команде Джордж Расселл (106).

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