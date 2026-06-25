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FIA разрешила системы охлаждения на Гран-при Австрии из-за жары

Международная автомобильная федерация (FIA) впервые в сезоне разрешила пилотам «Формулы-1» использовать индивидуальные системы охлаждения на Гран-при Австрии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Это решение связано с сильной жарой, которая ожидается на трассе «Ред Булл Ринг». В FIA ожидают, что во время гонки температура воздуха будет превышать 31 градуса по Цельсию.

Согласно регламенту, минимальная масса болидов будет увеличина на пять килограммов (с 768 до 773 кг) для установки оборудования для охлаждающих жилетов. При этом гонщики не обязаны их использовать — в таком случае в болид будет установлен балласт аналогичной массы.

Данные поправки в регламенте, направленные на повышение безопасности пилотов, были приняты после Гран-при Катара в 2023 году. В прошлом сезоне аналогичные предупреждения о погодной опасности также объявлялись на Гран-при Сингапура и США.

Ранее метеослужба Австрии объявила высший уровень погодной опасности из-за экстремальной жары. В некоторых районах на северо-востоке страны, в том числе в Вене, температура воздуха может достигать 40 градусов.