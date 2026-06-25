FIA разрешила системы охлаждения на Гран-при Австрии из-за жары

Согласно регламенту, минимальная масса болидов будет увеличина на пять килограммов (с 768 до 773 кг) для установки оборудования для охлаждающих жилетов. При этом гонщики не обязаны их использовать — в таком случае в болид будет установлен балласт аналогичной массы.