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Хэмилтон рассказал о серьезной травме шеи после аварии на тестах

Пилот «Феррари» признался, что несколько месяцев восстанавливался после повреждения межпозвоночного диска.

Источник: Reuters

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о последствиях аварии, произошедшей на тестах в Барселоне в начале прошлого сезона. Его слова приводит Crash.net.

По словам семикратного чемпиона мира, в результате удара он повредил межпозвоночный диск в шее, который задел нерв.

«Я очень сильно ударился о стену и повредил межпозвоночный диск в шее, и он задел нерв. Я мало чем мог заниматься на протяжении девяти недель», — рассказал Хэмилтон.

Британец отметил, что ежедневно проходил лечение у мануального терапевта и физиотерапевта, испытывал проблемы со сном, принимал обезболивающие препараты и делал инъекции.

«Я делал все возможное, чтобы выздороветь. Вот с чем мне приходилось жить — а это непросто, если учитывать положение, в котором приходится сидеть в болиде», — заявил гонщик.

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