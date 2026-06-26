Хэмилтон рассказал о серьезной травме шеи после аварии на тестах

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о последствиях аварии, произошедшей на тестах в Барселоне в начале прошлого сезона. Его слова приводит Crash.net.
По словам семикратного чемпиона мира, в результате удара он повредил межпозвоночный диск в шее, который задел нерв.
«Я очень сильно ударился о стену и повредил межпозвоночный диск в шее, и он задел нерв. Я мало чем мог заниматься на протяжении девяти недель», — рассказал Хэмилтон.
Британец отметил, что ежедневно проходил лечение у мануального терапевта и физиотерапевта, испытывал проблемы со сном, принимал обезболивающие препараты и делал инъекции.
«Я делал все возможное, чтобы выздороветь. Вот с чем мне приходилось жить — а это непросто, если учитывать положение, в котором приходится сидеть в болиде», — заявил гонщик.