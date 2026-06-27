Расселл выиграл квалификацию Гран-при Австрии «Формулы-1»

Победителем квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2026 года — Гран-при Австрии — стал британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.
Второй результат показал монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Третье место занял его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон.
Основная гонка состоится в воскресенье, старт запланирован на 16:00 мск.
Узнать больше по теме
Биография Льюиса Хэмилтона: карьера и личная жизнь гонщика
Мир автоспорта и конкретно Формулы-1 знает имена множества героев, ставших легендами ещё во время карьеры. Славу гонщика номер 1 могут оспаривать несколько таких легенд, но самые весомые права на это звание сегодня имеет Льюис Хэмилтон. Биография спортсмена — это настоящий пример правильного тайм-менеджмента и инстинкта спортивного убийцы.Читать дальше