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Расселл выиграл квалификацию Гран-при Австрии «Формулы-1»

Победителем квалификации восьмого этапа чемпионата мира «Формулы-1» стал Джордж Расселл. Второй результат показал Шарль Леклер, третье место досталось Льюису Хэмилтону.

Источник: Reuters

Победителем квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2026 года — Гран-при Австрии — стал британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Второй результат показал монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Третье место занял его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон.

Основная гонка состоится в воскресенье, старт запланирован на 16:00 мск.

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