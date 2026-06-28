Стелла призвал McLaren работать интенсивнее после обновлений Ferrari и Red Bull

Руководитель McLaren Андреа Стелла заявил, что команде нужно повысить интенсивность работы после обновлений Ferrari и Red Bull на Гран-при Австрии. Об этом сообщает GPblog.
В квалификации Гран-при Австрии Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли шестое и седьмое места. Оба гонщика McLaren уступили около четырех десятых обладателю поула Джорджу Расселлу, а впереди них также оказались Кими Антонелли, два пилота Ferrari и Макс Ферстаппен.
Стелла отметил, что расстановка сил в сезоне-2026 во многом зависит от темпа обновлений. По его словам, Mercedes сейчас выглядит самой быстрой машиной, а Ferrari и Red Bull прибавили за счет новых деталей.
«Мы видели, что обновления Ferrari, плюс обновление двигателя, которое они привезли сюда, позволили им сделать шаг вперед. Обновления Red Bull здесь довольно впечатляющие по объему, и на этой трассе они были быстрее McLaren.
Так что это гонка обновлений, устойчивая картина с точки зрения конкурентоспособности, и для нас это означает привычное требование — привозить собственные обновления. У нас не было ничего слишком значительного на этот этап, поэтому мы немного откатились назад. В ближайшие несколько гонок у нас должно появиться что-то более существенное, и там мы увидим, сможем ли немного развернуть наш сезон и сократить отставание», — сказал Стелла.
Руководитель McLaren добавил, что внутри команды говорят о необходимости наверстать примерно три месяца разработки.
«Есть только один способ сделать это — развиваться быстрее соперников. Нам нужно раскрутить двигатель выше. Нам нужно больше интенсивности в работе. Нам нужно хорошо справляться с поставкой эффективных решений.
То, что я вижу в разработке, выглядит очень многообещающе, особенно с точки зрения аэродинамических обновлений. Но в то же время нам нужно как можно быстрее привезти эти обновления на трассу», — отметил Стелла.
Гран-при Австрии проходит на трассе «Ред Булл Ринг». Гонка состоится 30 июня.