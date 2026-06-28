Стелла призвал McLaren работать интенсивнее после обновлений Ferrari и Red Bull

«Мы видели, что обновления Ferrari, плюс обновление двигателя, которое они привезли сюда, позволили им сделать шаг вперед. Обновления Red Bull здесь довольно впечатляющие по объему, и на этой трассе они были быстрее McLaren.



Так что это гонка обновлений, устойчивая картина с точки зрения конкурентоспособности, и для нас это означает привычное требование — привозить собственные обновления. У нас не было ничего слишком значительного на этот этап, поэтому мы немного откатились назад. В ближайшие несколько гонок у нас должно появиться что-то более существенное, и там мы увидим, сможем ли немного развернуть наш сезон и сократить отставание», — сказал Стелла.