Окружение Ферстаппена провело контакты с «Маклареном»

«Я был бы очень удивлен, если бы Ландо или Оскар куда-то ушли, потому что они очень счастливы. Конечно, у нас есть контракты, но даже если оставить их в стороне, мы очень довольны ими, и они очень довольны здесь.



Если по какой-то странной причине кто-то поскользнется на банановой кожуре, выходя из ванной, то, конечно, Макс — четырехкратный чемпион мира», — сказал Браун.