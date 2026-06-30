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Окружение Ферстаппена провело контакты с «Маклареном»

Контракт пилота с «Ред Булл» рассчитан до конца 2028 года.

Источник: AP 2024

В окружении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена провели контакты с «Маклареном» на фоне слухов о будущем четырехкратного чемпиона мира. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации Sky Sports News, недавние переговоры были инициированы представителями Ферстаппена, а не командой из Уокинга. В материале отмечается, что такие контакты между командами и гонщиками считаются обычной практикой перед летней паузой, когда на рынке пилотов усиливаются слухи.

Контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до конца 2028 года. При этом, по данным Sky Sports, в соглашении есть условие, которое может позволить гонщику перейти в другую команду в 2027 году, если к началу летнего перерыва он будет находиться вне топ-2 личного зачета.

Сейчас Ферстаппен занимает седьмое место в чемпионате. За три гонки до летней паузы он уступает 58 очков Джорджу Расселлу, который идет вторым.

Ранее Ферстаппена чаще связывали с «Мерседесом» и «Астон Мартин», однако Sky Sports отмечает, что эти варианты стали менее очевидными. В «Мерседесе» лидирует Кими Антонелли, а «Астон Мартин» неудачно начал сезон-2026.

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун, отвечая на вопрос о возможном переходе Ферстаппена, не стал полностью исключать такой сценарий.

«Я был бы очень удивлен, если бы Ландо или Оскар куда-то ушли, потому что они очень счастливы. Конечно, у нас есть контракты, но даже если оставить их в стороне, мы очень довольны ими, и они очень довольны здесь.

Если по какой-то странной причине кто-то поскользнется на банановой кожуре, выходя из ванной, то, конечно, Макс — четырехкратный чемпион мира», — сказал Браун.

Менеджер Ферстаппена Раймонд Вермюлен ранее говорил, что гонщик хотел бы завершить карьеру в «Ред Булл», но добавлял, что Макс «не рожден для борьбы в середине пелотона».

Следующие этапы сезона пройдут в Великобритании, Бельгии и Венгрии. Sky Sports отмечает, что эти гонки могут стать важными для оценки перспектив «Ред Булл» перед летним перерывом.

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