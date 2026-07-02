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СМИ: Хэмилтон близок к продлению контракта с «Феррари»

Семикратный чемпион мира гонщик Льюис Хэмилтон может продолжить выступать за «Феррари» как минимум до конца 2027 года.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: JOEL CARRETT/EPA/TASS

По информации AutoRacer.it, итальянская команда «Формулы-1» в ближайшее время намерена воспользоваться опцией продления контракта с британским пилотом. Кроме того, соглашение автоматически будет пролонгировано, если к летнему перерыву Хэмилтон сохранит место в тройке лидеров личного зачета и останется выше своего напарника Шарля Леклера.

После прошедших этапов сезона «Ф-1» Хэмилтон занимает третье место в чемпионате, набрав 125 очков. Лидирует пилот «Мерседеса» Кими Антонелли (171), вторым идет его партнер по команде Джордж Расселл (131). В пятерку также входят гонщики «Макларена» Оскар Пиастри (80) и Ландо Норрис (79).

41-летнему Хэмилтону принадлежат рекорды по количеству побед на этапах Гран-При (106), завоеванных поулов (104) и подиумов (205). Хэмилтон также делит первое место с Михаэлем Шумахером по победам в «Формуле-1». Оба гонщика выиграли титул чемпиона мира семь раз.

Следующая этап Гран-при Великобритании состоится 5 июля на автодроме «Сильверстоун».

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