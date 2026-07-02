СМИ: Хэмилтон близок к продлению контракта с «Феррари»

По информации AutoRacer.it, итальянская команда «Формулы-1» в ближайшее время намерена воспользоваться опцией продления контракта с британским пилотом. Кроме того, соглашение автоматически будет пролонгировано, если к летнему перерыву Хэмилтон сохранит место в тройке лидеров личного зачета и останется выше своего напарника Шарля Леклера.