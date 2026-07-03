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Хэмилтон назвал секрет сильного сезона в «Феррари»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон объяснил, за счет чего ему удалось значительно прибавить по ходу сезона-2026 в «Формуле-1».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Семикратный чемпион мира отметил, что важную роль сыграли как технические доработки болида, так и изменения внутри команды.

«Во-первых, это машина, которую я действительно помогал разрабатывать. Например, переднюю подвеску, о которой я просил еще в прошлом году.

Я наконец-то получил тормоза, которые хотел, и это стало большим толчком. Изменился инженерный состав в моей команде, некоторые перестроились, и изменились их взаимодействия.

Также я перестроился в отношениях с высшим руководством, чтобы убедиться в том, что мы движемся в одном направлении и являемся союзниками, а не врагами. Ситуация стала намного, намного лучше», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.

В нынешнем сезоне британец ведет борьбу за чемпионский титул и входит в число лидеров личного зачета, занимая третье место. Ранее стало известно, что «Феррари» близка к продлению контракта с 41-летним гонщиком.

Следующай этап Гран-при Великобритании состоится 5 июля на автодроме «Сильверстоун».


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