Ральф Шумахер высказался о конфликте Ферстаппена с «Ред Булл»

— Самой горячей темой этих выходных был, конечно, «Ред Булл». Что касается Макса Ферстаппена, у меня такое чувство, что слухи становятся все сильнее. В паддоке много говорят: похоже, отношения между сторонами значительно ухудшились.



По рассказам, которые я слышал, руководство «Ред Булл» уехало рано с автодрома. Также есть сообщения, что они обвинили Ферстаппена в том, что на «Ред Булл Ринге» в Австрии, когда все руководство «Ред Булл» присутствовало там, он не дал понять, что не будет активировать свой пункт об уходе, — приводит слова Шумахера RacingNews365.