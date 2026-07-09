Ральф Шумахер высказался о конфликте Ферстаппена с «Ред Булл»

По словам немца, слухи о возможном ухудшении отношений между гонщиком и руководством австрийской команды продолжают усиливаться. В паддоке активно обсуждают будущее Ферстаппена и вероятность его ухода из «Ред Булл».
— Самой горячей темой этих выходных был, конечно, «Ред Булл». Что касается Макса Ферстаппена, у меня такое чувство, что слухи становятся все сильнее. В паддоке много говорят: похоже, отношения между сторонами значительно ухудшились.
По рассказам, которые я слышал, руководство «Ред Булл» уехало рано с автодрома. Также есть сообщения, что они обвинили Ферстаппена в том, что на «Ред Булл Ринге» в Австрии, когда все руководство «Ред Булл» присутствовало там, он не дал понять, что не будет активировать свой пункт об уходе, — приводит слова Шумахера RacingNews365.
Ранее сообщалось, что в «Ред Булл» растет недовольство тем, что Ферстаппен пока не определился со своим будущим в команде. После Гран-при Великобритании у нидерландца появилась возможность воспользоваться пунктом о досрочном расторжении контракта.
При этом пилот сохраняет право принять решение до октября и не планирует отказываться от опции ухода. Ранее «Ред Булл» пытался выкупить этот пункт, однако Ферстаппен оставил его за собой.
Гонщик также выражал недовольство кадровой политикой команды. После ухода нескольких ключевых специалистов Ферстаппен подверг сомнению подход к подбору новых сотрудников. При этом исключением стал новый руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес.
По информации СМИ, Ферстаппен рассматривает несколько вариантов развития карьеры: продолжение выступлений за другую команду, уход из «Формулы-1» или даже годичный перерыв.