Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Антонелли отказался называть себя лучшим гонщиком сезона-2026

Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли подвел итоги первой половины сезона-2026 в «Формуле-1».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

После первой половины чемпионата 19-летний итальянец лидирует в личном зачете «Формулы-1». В сезоне-2026 пилот «Мерседеса» уже одержал шесть побед на этапах Гран-при.

«Да, старт получился легким, но так сложно что-то утверждать. Думаю, я был одним из лучших, но не скажу, что был лучшим гонщиком на решетке. Но если честно, оглядываясь назад, мне кажется, что мы допускали меньше всех ошибок и, думаю, именно это и позволило нам добиться хороших результатов.

Конечно, у нас была и очень сильная машина. Но, со своей стороны, я могу быть доволен тем, как мы с командой сработали, в том числе в плане исполнения. Впереди еще этот уикенд, нужно хорошо его завершить, но в целом я доволен тем, как прошла первая часть сезона. Это позволило нам занять нынешнюю позицию. Так что, думаю, в этом плане мы отлично поработали», — приводит слова Антонелли GPblog.

Следующий этап «Формулы-1» — Гран-при Венгрии — запланирован на период с 24 по 26 июля.