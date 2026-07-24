Антонелли отказался называть себя лучшим гонщиком сезона-2026

После первой половины чемпионата 19-летний итальянец лидирует в личном зачете «Формулы-1». В сезоне-2026 пилот «Мерседеса» уже одержал шесть побед на этапах Гран-при.
«Да, старт получился легким, но так сложно что-то утверждать. Думаю, я был одним из лучших, но не скажу, что был лучшим гонщиком на решетке. Но если честно, оглядываясь назад, мне кажется, что мы допускали меньше всех ошибок и, думаю, именно это и позволило нам добиться хороших результатов.
Конечно, у нас была и очень сильная машина. Но, со своей стороны, я могу быть доволен тем, как мы с командой сработали, в том числе в плане исполнения. Впереди еще этот уикенд, нужно хорошо его завершить, но в целом я доволен тем, как прошла первая часть сезона. Это позволило нам занять нынешнюю позицию. Так что, думаю, в этом плане мы отлично поработали», — приводит слова Антонелли GPblog.
Следующий этап «Формулы-1» — Гран-при Венгрии — запланирован на период с 24 по 26 июля.