Антонелли отказался называть себя лучшим гонщиком сезона-2026

«Да, старт получился легким, но так сложно что-то утверждать. Думаю, я был одним из лучших, но не скажу, что был лучшим гонщиком на решетке. Но если честно, оглядываясь назад, мне кажется, что мы допускали меньше всех ошибок и, думаю, именно это и позволило нам добиться хороших результатов.



Конечно, у нас была и очень сильная машина. Но, со своей стороны, я могу быть доволен тем, как мы с командой сработали, в том числе в плане исполнения. Впереди еще этот уикенд, нужно хорошо его завершить, но в целом я доволен тем, как прошла первая часть сезона. Это позволило нам занять нынешнюю позицию. Так что, думаю, в этом плане мы отлично поработали», — приводит слова Антонелли GPblog.