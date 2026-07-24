Джордж Расселл сделал заявление о контракте с «Мерседесом»

«Мы не обсуждали соглашение на 2027 год, потому что в этом даже нет необходимости. Тут нет никаких вопросов. Не хочу вдаваться в детали, но в 2027 году я буду в “Мерседесе” — это факт», — приводит слова Расселла Formula Passion.
Британец удачно начал сезон-2026, выиграв Гран-при Австралии, однако затем уступил лидерство внутри команды. После 10 этапов Расселл занимает третье место в личном зачете чемпионата, отставая от своего напарника Кими Антонелли на 50 очков. По числу побед в сезоне итальянец также впереди — 6:2.
Следующий этап «Формулы-1» — Гран-при Венгрии — запланирован на период с 24 по 26 июля.