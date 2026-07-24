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Джордж Расселл сделал заявление о контракте с «Мерседесом»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что не сомневается в своем будущем в команде и дал понять, что останется в немецком коллективе как минимум до конца сезона-2027.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Мы не обсуждали соглашение на 2027 год, потому что в этом даже нет необходимости. Тут нет никаких вопросов. Не хочу вдаваться в детали, но в 2027 году я буду в “Мерседесе” — это факт», — приводит слова Расселла Formula Passion.

Британец удачно начал сезон-2026, выиграв Гран-при Австралии, однако затем уступил лидерство внутри команды. После 10 этапов Расселл занимает третье место в личном зачете чемпионата, отставая от своего напарника Кими Антонелли на 50 очков. По числу побед в сезоне итальянец также впереди — 6:2.

Следующий этап «Формулы-1» — Гран-при Венгрии — запланирован на период с 24 по 26 июля.