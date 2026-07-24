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Ферстаппен не подтвердил, что останется в «Ред Булл»

Четырехкратный чемпион мира «Формулы-1» Макс Ферстаппен уклонился от ответа на вопрос о своем будущем в «Ред Булл».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Пилот заявил, что сейчас полностью сосредоточен на прогрессе команды и борьбе с текущими проблемами болида.

«Чувствую себя хорошо. С моей стороны все в порядке. Но и сказать особо нечего, ничего не происходит. Я просто сосредоточен на том, чтобы выжать из машины максимум. Как я уже говорил, с этим и так хватает сложностей, вот этим я и занимаюсь.

Для меня эта команда почти вторая семья. Я просто стараюсь получше разобраться в нашей машине и вернуться к победам. В один из уикендов мы были очень близки к успеху. Хотелось бы, чтобы такое случалось почаще, а не раз за сезон. Но, как я уже говорил, тенденция явно идет вверх, и это радует.

Фернандо Алонсо почти 45 лет, и ему, наверное, чуть проще сказать: “Я ухожу”. Он уже прошел большой путь в карьере. Но настоящему гонщику это тяжело. Особенно когда тебе не нравятся действующие правила и сейчас ты не можешь бороться за высокие места.

Мне 28 лет, ситуация немного другая. Конечно, я могу спокойно остановиться, в этом нет проблемы. Но я люблю гонки. Просто стараюсь справляться с тем, что у нас есть. Даже если сейчас это не совсем то, что мне нравится», — приводит слова Ферстаппена Motorsport Week.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи о возможном уходе нидерландца из «Ред Булл», однако сам гонщик вновь не стал комментировать перспективы продолжения сотрудничества с командой.

В нынешнем сезоне Ферстаппен занимает седьмое место в личном зачете пилотов.

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