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Алонсо ответил на слухи о возможном уходе из «Астон Мартин»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал появившиеся слухи о возможном уходе из команды.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«У меня есть контракт. Я никуда не ухожу», — приводит слова Алонсо испанское издание SoyMotor.

Ранее итальянская версия Motorsport сообщила, что обновления болида, которые «Астон Мартин» готовит к Гран-при Венгрии, могут повлиять на ситуацию на рынке пилотов перед сезоном-2027. По данным источника, в случае неудачи с модернизацией машины Алонсо якобы может покинуть команду, а среди возможных вариантов продолжения карьеры назывался «Альпин». В качестве потенциальных сменщиков испанца упоминались Карлос Сайнс и Эстебан Окон.

Следующий этап «Формулы-1» — Гран-при Венгрии — запланирован на период с 24 по 26 июля.