Алонсо ответил на слухи о возможном уходе из «Астон Мартин»

Ранее итальянская версия Motorsport сообщила, что обновления болида, которые «Астон Мартин» готовит к Гран-при Венгрии, могут повлиять на ситуацию на рынке пилотов перед сезоном-2027. По данным источника, в случае неудачи с модернизацией машины Алонсо якобы может покинуть команду, а среди возможных вариантов продолжения карьеры назывался «Альпин». В качестве потенциальных сменщиков испанца упоминались Карлос Сайнс и Эстебан Окон.