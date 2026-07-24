Расселл объяснил причины своих проблем в «Формуле-1»

«Мы выяснили, что некоторые показатели были неверно откалиброваны. Из-за этого я пытался менять стиль пилотирования, хотя проблема была вовсе не в этом. Теперь мы понимаем, что нужно исправить, и можем раскрыть полную мощность силовой установки. С души будто огромный груз свалился», — приводит слова Расселла Motorsport.