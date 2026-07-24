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Расселл объяснил причины своих проблем в «Формуле-1»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что его последние неудачи были вызваны ошибочной калибровкой программного обеспечения.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По словам британца, дело оказалось не в его пилотаже, а в некорректной калибровке программного обеспечения, которую команда выявила после анализа данных с Гран-при Бельгии.

«Мы выяснили, что некоторые показатели были неверно откалиброваны. Из-за этого я пытался менять стиль пилотирования, хотя проблема была вовсе не в этом. Теперь мы понимаем, что нужно исправить, и можем раскрыть полную мощность силовой установки. С души будто огромный груз свалился», — приводит слова Расселла Motorsport.

Британец признался, что в Сильверстоуне и Спа постоянно подстраивал манеру пилотирования под ошибочные данные телеметрии. Теперь он рассчитывает оставить эти проблемы позади и полностью сосредоточиться на скорости в предстоящий гоночный уикенд.

Следующий этап «Формулы-1» — Гран-при Венгрии — запланирован на период с 24 по 26 июля.