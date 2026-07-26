Президент Чехии работает фотографом на гонке Формулы-1

Президент Чехии Петр Павел посетил Гран-при Венгрии «Формулы-1» в качестве фотографа. Поездка главы государства на «Хунгароринг» не была официальным визитом.
Как сообщает Motorsport.com, Павел приехал на трассу с полным комплектом фототехники и официальной аккредитацией Международной автомобильной федерации. Он начал работать на автодроме во время субботних заездов в сопровождении чешского фотографа «Формулы-1» Иржи Крженека.
Спортивная фотография является увлечением президента Чехии. Особый интерес Павел проявляет к автоспорту. В июне он посещал суточную гонку «24 часа Ле-Мана», где также снимал происходящее на трассе.
Ранее политик работал фотографом на этапах MotoGP и чемпионата мира по супербайку в Брно. Он также ездил в США ради гонки NASCAR и в Саудовскую Аравию на ралли «Дакар».
Некоторые снимки, сделанные Павлом во время «Дакара» 2025 года, выставлялись в Национальном техническом музее в Праге. Кроме того, президент собрал почти 30 тысяч евро для благотворительной организации, продав на аукционе фотоальбом. Деньги предназначались для помощи детям, одиноким родителям и пожилым людям.
Павел занимает должность президента Чехии с марта 2023 года. До начала политической карьеры он был генералом армии и возглавлял Военный комитет НАТО.