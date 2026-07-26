Президент Чехии работает фотографом на гонке Формулы-1

Некоторые снимки, сделанные Павлом во время «Дакара» 2025 года, выставлялись в Национальном техническом музее в Праге. Кроме того, президент собрал почти 30 тысяч евро для благотворительной организации, продав на аукционе фотоальбом. Деньги предназначались для помощи детям, одиноким родителям и пожилым людям.