Глава «Феррари» объяснил провал на Гран-при Венгрии

«Трудно оценить наш реальный темп, но это точно было не лучшее воскресенье. После сильной пятницы мы рассчитывали на большее. Мы совершили слишком много ошибок: начиная со старта, затем со штрафом и обгоном Макса. Каждый пит-стоп стоил нам позиции — нам не хватало совсем немного времени. Нам нужно улучшаться», — приводит слова Вассера Auto Hebdo.