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Глава «Феррари» объяснил провал на Гран-при Венгрии

По словам Вассера, команда допустила несколько ошибок по ходу гонки — от старта до решений во время пит-стопов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон завершили гонку на четвертом и пятом местах соответственно.

«Трудно оценить наш реальный темп, но это точно было не лучшее воскресенье. После сильной пятницы мы рассчитывали на большее. Мы совершили слишком много ошибок: начиная со старта, затем со штрафом и обгоном Макса. Каждый пит-стоп стоил нам позиции — нам не хватало совсем немного времени. Нам нужно улучшаться», — приводит слова Вассера Auto Hebdo.

Глава «Феррари» также отметил, что команда поздно поняла эффективность мягких шин.

«Мы ожидали, что мягкие шины не продержатся так долго, поэтому были удивлены результатом Макса. С жестким составом было сложнее работать, но мы поняли это слишком поздно. В итоге решение использовать мягкие шины было попыткой выжать максимум из ситуации», — отметил руководитель «Скудерии».


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