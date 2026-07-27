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Сайнс раскрыл причину контакта с Пиастри на Гран-при Венгрии

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал эпизод с участием Оскара Пиастри из «Макларена» на Гран-при Венгрии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Во время гонки испанец, отставая на круг, вытеснил австралийского гонщика за пределы трассы.

«У нас не было синих огней на рулевом колесе, которые в обычной ситуации, когда мы ведем такую борьбу, где боремся за позицию, помогают нам понять, отстаем ли мы на круг или нет. Так что на этом этапе я понятия не имел, что меня собираются обогнать на круг. Кроме того, да, у меня была большая борьба с Фернандо Алонсо, я пытался провести андеркат, не ожидал, что Оскар будет там.

И даже если он был там, он был в мертвой зоне под таким углом, так что, честно говоря, с моей стороны было невозможно избежать этого. Поэтому лучшая связь помогла бы, но в то же время это гоночный инцидент, который иногда случается», — приводит слова Сайнса RacingNews365.


Пиастри не смог завершить гонку. Сайнс пришел к финишу 18-м.