Сайнс раскрыл причину контакта с Пиастри на Гран-при Венгрии

«У нас не было синих огней на рулевом колесе, которые в обычной ситуации, когда мы ведем такую борьбу, где боремся за позицию, помогают нам понять, отстаем ли мы на круг или нет. Так что на этом этапе я понятия не имел, что меня собираются обогнать на круг. Кроме того, да, у меня была большая борьба с Фернандо Алонсо, я пытался провести андеркат, не ожидал, что Оскар будет там.



И даже если он был там, он был в мертвой зоне под таким углом, так что, честно говоря, с моей стороны было невозможно избежать этого. Поэтому лучшая связь помогла бы, но в то же время это гоночный инцидент, который иногда случается», — приводит слова Сайнса RacingNews365.