Хэмилтон объяснил, почему потерял шанс на подиум в Венгрии

«Да, определенно не думаю, что нам стоило заезжать в боксы под машиной виртуальной безопасности. Но приказ поступил буквально перед въездом на пит-лейн, у меня не было времени спорить, в такие моменты ты должен доверять принятому решению.



Оглядываясь назад, могу сказать, что мои шины были в полном порядке. Я, вероятно, проиграл бы Максу Ферстаппену, но думаю, что мог бы сохранить как минимум третье место. А затем это решение открыло дверь для штрафа, который в итоге получил», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.