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Хэмилтон объяснил, почему потерял шанс на подиум в Венгрии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал решение команды на Гран-при Венгрии, раскритиковав пит-стоп во время режима виртуальной машины безопасности.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Британский гонщик завершил гонку на пятой позиции, однако считает, что выбранная стратегия лишила его возможности побороться за более высокий результат.

«Да, определенно не думаю, что нам стоило заезжать в боксы под машиной виртуальной безопасности. Но приказ поступил буквально перед въездом на пит-лейн, у меня не было времени спорить, в такие моменты ты должен доверять принятому решению.

Оглядываясь назад, могу сказать, что мои шины были в полном порядке. Я, вероятно, проиграл бы Максу Ферстаппену, но думаю, что мог бы сохранить как минимум третье место. А затем это решение открыло дверь для штрафа, который в итоге получил», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

В общем зачете пилотов после 11 этапов Хэмилтон занимает второе место с 169 очками.


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