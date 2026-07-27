Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хюлькенберг впервые набрал очки за «Ауди» в сезоне-2026

Немецкий пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг прокомментировал свой результат на Гран-при Венгрии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

38-летний гонщик финишировал девятым и впервые в сезоне-2026 заработал очки.

«Это отличное чувство — наконец-то набрать первые очки в сезоне. В этом году было несколько гонок, где у нас был темп для набора очков, но по разным причинам всё не складывалось. Мы всегда знали, что потенциал есть, так что очень приятно наконец собрать всё воедино на протяжении уикенда и получить вознаграждение.

Мы выжали максимум из того, что у нас было в квалификации вчера, подкрепили это сильной гонкой сегодня. Все отлично отработали весь уикенд, приятно уходить на летний перерыв с очками в активе. Мы воспользуемся возможностью перезагрузиться, пересмотреть все, чему мы научились за первую часть сезона, вернуться готовыми развить этот успех в Зандворте», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба команды.

В личном зачете пилотов Хюлькенберг занимает 18-е место с 2 баллами. Лидером чемпионата является пилот «Мерседеса» Кими Антонелли, набравший 219 очков.