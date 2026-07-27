Хюлькенберг впервые набрал очки за «Ауди» в сезоне-2026

«Это отличное чувство — наконец-то набрать первые очки в сезоне. В этом году было несколько гонок, где у нас был темп для набора очков, но по разным причинам всё не складывалось. Мы всегда знали, что потенциал есть, так что очень приятно наконец собрать всё воедино на протяжении уикенда и получить вознаграждение.



Мы выжали максимум из того, что у нас было в квалификации вчера, подкрепили это сильной гонкой сегодня. Все отлично отработали весь уикенд, приятно уходить на летний перерыв с очками в активе. Мы воспользуемся возможностью перезагрузиться, пересмотреть все, чему мы научились за первую часть сезона, вернуться готовыми развить этот успех в Зандворте», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба команды.