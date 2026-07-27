«Не ожидал подиума»: Ферстаппен — о Гран-при Венгрии

«Не ожидал попасть сегодня на подиум, но мы упорно работали ради этого. Старт получился неплохим, а после первых пит-стопов я смог контратаковать Льюиса Хэмилтона на торможении перед первым поворотом. Увидел возможность, это был единственный шанс, так что я пошел в атаку. Тормоза работали отлично, все было под контролем. После этого оставалось лишь беречь шины и правильно сработать в плане стратегии. Очень доволен вторым местом», — сказал Ферстаппен после гонки.