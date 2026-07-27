Норрис превзошел достижение Жака Вильнева в «Формуле-1»

Британский пилот «Макларена» достиг этого показателя после триумфа на Гран-при Венгрии — 11-м этапе сезона-2026.
Победа на венгерской трассе стала для 26-летнего Норриса 12-й в карьере. Теперь он делит 25−28-е места в историческом рейтинге победителей «Формулы-1» с легендарными гонщиками Марио Андретти, Карлосом Ройтеманном и Аланом Джонсом, на счету которых также по 12 побед.
Следом в списке находятся Жак Вильнев, Фелипе Масса и Рубенс Баррикелло — у каждого по 11 выигранных гонок.
Норрис выступает в «Формуле-1» с 2019 года и все это время представляет «Макларен». За карьеру британец 47 раз финишировал на подиуме, 16 раз стартовал с поул-позиции, а в 2025 году завоевал свой первый чемпионский титул.
В нынешнем сезоне Норрис занимает 5-е место в общем зачете с 128 очками.