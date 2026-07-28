СМИ: «Ред Булл» готовит новый контракт для Ферстаппена

Нынешнее соглашение Ферстаппена рассчитано до 2028 года, однако в нем предусмотрена опция, которая позволяет гонщику покинуть команду летом 2026 года. По данным Bild, воспользоваться этим пунктом он может до 26 июля. Официального решения о своем будущем 28-летний пилот пока не объявил.