СМИ: «Ред Булл» готовит новый контракт для Ферстаппена

По информации источника, руководство австрийской команды намерено пересмотреть действующий контракт нидерландца. Новое соглашение планируется продлить до конца 2029 года, значительно увеличить зарплату пилота и исключить из документа пункт, позволяющий досрочно расторгнуть контракт.
Нынешнее соглашение Ферстаппена рассчитано до 2028 года, однако в нем предусмотрена опция, которая позволяет гонщику покинуть команду летом 2026 года. По данным Bild, воспользоваться этим пунктом он может до 26 июля. Официального решения о своем будущем 28-летний пилот пока не объявил.
Ферстаппен выступает за «Ред Булл» с 2016 года и за это время четырежды выиграл чемпионат мира.
После Гран-при Венгрии нидерландец занимает шестое место в личном зачете сезона, набрав 109 очков.