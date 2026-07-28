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СМИ: «Ред Булл» готовит новый контракт для Ферстаппена

«Ред Булл» готовит новое предложение Максу Ферстаппену, чтобы сохранить четырехкратного чемпиона мира в составе команды, сообщает Bild.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, руководство австрийской команды намерено пересмотреть действующий контракт нидерландца. Новое соглашение планируется продлить до конца 2029 года, значительно увеличить зарплату пилота и исключить из документа пункт, позволяющий досрочно расторгнуть контракт.

Нынешнее соглашение Ферстаппена рассчитано до 2028 года, однако в нем предусмотрена опция, которая позволяет гонщику покинуть команду летом 2026 года. По данным Bild, воспользоваться этим пунктом он может до 26 июля. Официального решения о своем будущем 28-летний пилот пока не объявил.

Ферстаппен выступает за «Ред Булл» с 2016 года и за это время четырежды выиграл чемпионат мира.

После Гран-при Венгрии нидерландец занимает шестое место в личном зачете сезона, набрав 109 очков.